Ein Monat nach dem Amtsantritt: Melania Trump führt ihr eigenes Leben

«Sie wird nie eine traditionelle First Lady sein»

Eine politische Quelle betonte gegenüber «People», dass der Rückzug der Präsidentengattin aus dem Rampenlicht «keine Überraschung sein sollte, denn so lebt sie nun einmal». Sie habe ihre eigenen Vorstellungen davon, was sie tun möchte. «Sie wird nie eine traditionelle First Lady sein. So ist sie nicht.» Die 54–Jährige habe im vergangenen Monat sowohl in Mar–a–Lago in Palm Beach als auch im Weissen Haus übernachtet, jedoch keine nennenswerte Zeit in offizieller Funktion verbracht. Sie führe weitgehend «ihr eigenes Leben», sei aber an der Seite ihres Mannes, «wenn es angebracht ist». In dem Anwesen in Palm Beach bleibe sie normalerweise «für sich» und begleite Donald Trump nur «gelegentlich» zum Abendessen.