Ein Monat vegan: So gelingt der «Vegan Body Reset»

Immer mehr Menschen starten das neue Jahr mit einer veganen Ernährung. 2023 brach der Veganuary alle Rekorde: Mehr als 700.000 Menschen weltweit nahmen an dem veganen Aktionsmonat teil. Viele von ihnen wollen langfristig am Ball bleiben. Doch gerade am Anfang kann die Umstellung auf eine Ernährung komplett frei von Tierprodukten eine ganz schöne Herausforderung sein. Bei Kochbuchautor und YouTuber Alex Flohr ist diese Umstellung bereits mehr als zehn Jahre her. Heute lebt der Berliner sein «zweites Leben». In seinem neuen Kochbuch «Vegan Body Reset» (Becker Joest Volk Verlag) teilt er Tipps und Rezepte für den Einstieg in den Veganismus.