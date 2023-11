Ein neuer «Bourne»-Film soll kommen - mit Regisseur Edward Berger?

Wird Matt Damon abermals zu Jason Bourne?

Berger befindet sich nach Informationen von «Deadline» mit dem Studio Universal in Verhandlungen darüber, Konzept und Drehbuch des neuen «Bourne»–Films zu entwickeln. Auch auf dem Regiestuhl des Hollywood–Actionblockbusters soll er schliesslich Platz nehmen, wenn das Projekt grünes Licht für einen Start in die Dreharbeiten erhalten sollte. Ein abgeschlossenes Drehbuch liegt nach Informationen der US–Webseite zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vor. «Jason Bourne 6» befindet sich demnach noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.