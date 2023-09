In Deutschland gefeiert, in seiner Heimat verteufelt?

Während Prinz Harry in Deutschland viele Menschen in seinen Bann zu ziehen weiss, scheinen ihn in seiner britischen Heimat immer mehr als Persona non grata anzusehen. So seien dreiviertel der Briten der Meinung, dass Prinz Harry und dessen Ehefrau kein Geld aus der öffentlichen Kasse erhalten sollten. Die Mehrheit würde es zudem begrüssen, wenn der zweitgeborene Sohn von König Charles III. (74) aus der Thronfolge gestrichen würde. Das ist eines der Ergebnisse einer neuen Umfrage für die britische Tageszeitung «Mail Online».