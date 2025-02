«Ein sehr gutes Quiz» mit Joko und Klaas hat Starttermin

Wie kam es zu der Idee von «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)»? In der 50. Ausgabe von «Joko und Klaas gegen ProSieben» erspielte sich das Moderatoren–Duo ein ganz besonderes Privileg. Klaas Heufer–Umlauf und Joko Winterscheidt durften am Sonntag, dem 21. April 2024, einen ganzen Tag das ProSieben–Programm bestimmen. Von 0 bis 23.59 Uhr räumte der Sender seinen Zugpferden Sendezeit ein. Manchmal griff das Duo an jenem Tag auf Konserven zurück, sendete aber unter dem Hashtag #24hJK meist live. Zur Primetime moderierten die beiden dann die Live–Premiere ihres Quiz.