Der Name sorgt für Verwirrung

Der Post folgte eine Woche nach dem Staffelfinale von «The Kardashians», in dem Jenner bestätigte, der Name ihres Sohns sei immer noch Wolf. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich ihn ändere", sagte sie in ihrer Show. Im September hatte die TV-Bekanntheit James Corden (44) in seiner «Late Late Show» ebenfalls verraten, der Name stehe noch in seinem Pass. Trotzdem würde sie ihren Sohn nicht Wolf nennen. Es gebe bereits einen neuen Namen, aber «wir sind noch nicht bereit, ihn zu verraten», sagte sie.