«Ein so tolles Paar»: Lilly Krug begeistert mit Pärchenpost

Schauspielerin Lilly Krug (23, «Shattered – Gefährliche Affäre») macht ihren Gefühlen Luft und präsentiert sich offenbar mit Schmetterlingen im Bauch ihrer Instagram–Community. Zu einem Foto, das die Blondine Arm in Arm und Wange an Wange mit einem jungen Mann vor einem Haus in Los Angeles, Kalifornien, zeigt, schreibt die gebürtige Münchnerin: «Life with you is just wonderful» (Dt. «Das Leben mit dir ist einfach wundervoll.») Als Ausrufezeichen setzt sie ein Schmetterlings–Emoji.