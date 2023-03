Ein Star-Aufgebot kämpft in «Extrapolations» gegen den Klimawandel

Eine der Figuren fragt etwa: «Was lässt dich denken, dass die Welt besser werden wird?» Eine andere erklärt, dass alles, was es über die Erderwärmung zu wissen gebe, sei, dass am Ende des Jahrhunderts alles vor die Hunde gehen wird. Doch die Miniserie soll in gewisser Weise auch Hoffnung spenden, zumindest hofft das der Autor, ausführende Produzent und Regisseur Scott Z. Burns (60), unter anderem bekannt für den Thriller «Contagion» aus dem Jahr 2011. «Ich hoffe, dass Menschen jede Emotion darin finden können, Hoffnung inbegriffen», sagt Burns in einem auf YouTube veröffentlichten Clip zur Miniserie. Für ihn seien jene Serien Science-Fiction, die annehmen, dass das Klima in zehn oder fünfzehn Jahren das gleiche wie heute sein wird.