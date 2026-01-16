«Ein Taxi für zwei»: Wenn ein Griesgram heimlich Liebesromane schreibt

Was den besonderen Reiz der Komödie ausmacht? «Ich liebe den Witz und die Schlagfertigkeit, mit denen unsere Figuren im wahrsten Sinn des Wortes ums Überleben kämpfen», sagt Sawatzki. Dabei betont sie, dass Komödie alles andere als leichte Kost sei: «Eine Komödie kann nur ‹komisch› auf den Zuschauer wirken, wenn man sie ernst nimmt. Man sollte nie versuchen, lustig zu sein.»