«Im Westen nichts Neues» räumt bei den BAFTAs ab

Neben dem Prinzenpaar begeisterte bei den diesjährigen BAFTAs auch der Film «Im Westen nichts Neues». Sieben Auszeichnungen erhielt das Weltkriegsdrama von Edward Berger (53), darunter den Hauptpreis in der Kategorie «Bester Film». Zudem wurde «Im Westen nichts Neues» als «Bester nicht-englischsprachiger Film» gewürdigt. Regisseur Berger konnte sich ebenfalls gesondert über Auszeichnungen freuen: Der BAFTA für die «Beste Regie» ging an den Wolfsburger. Gemeinsam mit Lesley Paterson und Ian Stokell wurde er zudem für das «Beste adaptierte Drehbuch» ausgezeichnet. Die drei weiteren Awards für den deutschen Beitrag gab es für «Beste Filmmusik», «Beste Kamera» sowie «Bester Ton». Von 14 Nominierungen konnte der Streifen somit die Hälfte in Preise ummünzen - so viele wie kein anderer Film.