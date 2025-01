«Ein unglaublicher Künstler»: Hugh Jackman trauert um David Lynch

Es sei ein «gewaltiger» Verlust, schrieb Jackman in seinen Instagram–Storys. «Ein unglaublicher Künstler, Filmemacher, Philanthrop und Geist. Seine Arbeit in der David Lynch Foundation war eine Inspiration für mein Leben. Ich werde weiterhin helfen, die Fackel weiterzutragen, so gut ich kann.» Der Schauspieler fügte hinzu: «Mein tiefstes Beileid und meine Liebe gelten seiner Familie und seinen Freunden.»