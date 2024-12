Ein weiblicher James Bond? Für Bond-Girl Gemma Arterton «zu empörend»

Schon seit Daniel Craigs (56) Abschiedsvorstellung als britischer Geheimagent James Bond in «Keine Zeit zu sterben» aus dem Jahr 2021 fiebern Fans in aller Welt der Entscheidung entgegen, welcher Darsteller zum nächsten 007 wird. Im 25. Bond–Film übernahm sogar eine neue Figur bereits die berühmte Doppelnull–Agentennummer – die von Darstellerin Lashana Lynch («The Day of the Jackal», 37) gespielte Nomi beerbte James Bond, nachdem dieser beim MI6 seinen Dienst quittiert hatte und in den Ruhestand gegangen war.