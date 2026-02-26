Einblicke in ihr Leben: Giovanni und Stefano Zarrella starten Podcast

Neue Projekte von Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella, der im Frühjahr auch in der Show «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» dabei sein wird, hatte bereits zuvor ein grosses, neues Projekt mit seiner Ehefrau Jana Ina (49) angekündigt. Fast 20 Jahre nach ihrer Doku–Soap «Jana Ina & Giovanni» wollen die Zarrellas künftig wieder Einblicke in ihr Leben geben – und das bei Netflix. Bei einem Event des Streamingdienstes in Berlin verkündeten die Zarrellas Ende Januar, dass sie ihre eigene Doku–Serie bekommen.