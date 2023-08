In das Haus des ehemaligen Bayern-Torhüters Jean-Marie Pfaff (69) ist eingebrochen worden. Zum Tatzeitpunkt im Vorort von Antwerpen habe sich Pfaff Berichten zufolge gerade in seinem Museum in seiner Heimat Beveren befunden. Allerdings sei seine Frau Carmen Pfaff (67) zuhause gewesen und von den Einbrechern überrascht worden. Einer niederländischen Zeitung bestätigte die gemeinsame Tochter Kelly demnach: «Mama war zu Hause gerade am Bügeln, als plötzlich drei Männer das Haus betraten und im Wohnzimmer standen.»