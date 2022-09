Die Polizei von Los Angeles verriet der Seite demnach, dass sie in die Gated Community gerufen wurde, in der die Biebers leben. Dort hatten Securitykräfte einen Mann beobachtet, der in den Garten der Bieber-Villa eingedrungen war. Dort soll er sich an einem Grill zu schaffen gemacht haben. Als die Security sich dem Eindringling näherte, floh der Mann. «Er rannte los, sprang über Mauern und lief in die Nachbarschaft», gab der LAPD zu Protokoll. «Der Sicherheitsdienst verfolgte ihn, aber der Mann verschwand». Auch die Polizei konnte den Einbrecher nicht finden.