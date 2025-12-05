«Eine Form der Liebe»: Papst Leo XIV. empfängt Sänger Michael Bublé

Der Papst habe unter anderem während der Audienz hervorgehoben, dass die Würde des Menschen nicht durch Besitz gemessen werde. «Singen und spielen Sie mit Kunst und vor allem mit dem Herzen, denn die Musik kann wirklich eine Form der Liebe sein, ein via pulchritudinis [ein Weg der Schönheit], der zu Gott führt», habe Papst Leo XIV. erklärt.