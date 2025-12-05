«Eine Form der Liebe»: Papst Leo XIV. empfängt Sänger Michael Bublé

Am 6. Dezember findet im Vatikan ein Weihnachtskonzert statt. Bei der mittlerweile sechsten Ausgabe des «Konzerts mit den Armen» wird der kanadische Star Michael Bublé (50) auftreten. Am heutigen 5. Dezember hat Papst Leo XIV. (70) den Sänger zu einer Audienz empfangen.
Das Kirchenoberhaupt bedankte sich im Vatikan unter anderem bei Bublé, dem für das Konzert verantwortlichen Marco Frisina (70) und der italienischen Schauspielerin Serena Autieri (49) sowie weiteren Beteiligten, wie «Vatican News» berichtet. Die vom verstorbenen Papst Franziskus (1936–2025) ins Leben gerufene Konzertreihe habe Leo als «schöne Tradition» bezeichnet.
Der Papst habe unter anderem während der Audienz hervorgehoben, dass die Würde des Menschen nicht durch Besitz gemessen werde. «Singen und spielen Sie mit Kunst und vor allem mit dem Herzen, denn die Musik kann wirklich eine Form der Liebe sein, ein via pulchritudinis [ein Weg der Schönheit], der zu Gott führt», habe Papst Leo XIV. erklärt.
Das Konzert soll demzufolge am Samstag ab 16:55 Uhr live von Radio Vatikan unter anderem auf der hauseigenen Webseite, bei YouTube, Instagram und Facebook mit deutschem Kommentar übertragen werden.
Papst Leo XIV. sieht Kino als «Werkstatt der Hoffnung»
Erst vor wenigen Wochen hatte Papst Leo XIV. auch eine ganze Reihe an Schauspielerinnen und Schauspielern empfangen. Vor Filmstars wie Cate Blanchett (56), Viggo Mortensen (67) und Monica Bellucci (61) sowie bekannten Regisseuren wie Spike Lee (68) und Gus Van Sant (73) sprach das Kirchenoberhaupt vom Kino als «Werkstatt der Hoffnung». Es gehe über eine reine Unterhaltung hinaus und sei «populäre Kunst im edelsten Sinne». Kino bedeute «die Hoffnung in Bewegung zu setzen».