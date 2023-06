Apple TV+ hat den Starttermin der Dramaserie «Eine Frage der Chemie» (Originaltitel: «Lessons in Chemistry») bekannt gegeben. Die von Oscar-Preisträgerin Brie Larson (33) mitproduzierte Miniserie startet am 13. Oktober mit zwei Episoden bei dem Streamingdienst. Anschliessend zeigt Apple TV+ jeden Freitag eine weitere Episode. Larson spielt in «Eine Frage der Chemie» auch die Hauptrolle.