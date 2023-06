«Eine gute Seele»: Hollywood trauert um Schauspieler Treat Williams

John Travolta (69) erinnert sich via Instagram an die gemeinsamen Anfänge auf der Bühne. In zwei Shows stand der «Pulp Fiction»-Star mit Treat Williams auf der Bühne: «Over Here» und «Grease». Letztere verfilmte Travolta später erfolgreich. In einer Story teilte Travolta ein Foto eines gemeinsamen Auftritts aus der Zeit. «Es tut mir so leid, Treat», schreibt er dazu. «Meine Gedanken sind bei dir und deiner Familie. Wir werden dich vermissen. In Liebe, John.»