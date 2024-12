«Eine harte Zeit»: Kronprinzessin Mette-Marit über den Høiby-Skandal

Kronprinzessin Mette–Marit äussert sich zu Skandal um ihren Sohn

«Es war eine harte Zeit. Es gibt nichts anderes zu sagen als das. Es war wirklich sehr, sehr schwer für uns. Und für jeden, denke ich», enthüllte die Kronprinzessin in dem Gespräch. Mehrere tausend Nachrichtenbeiträge sollen nach Schätzung von «NRK» seit Høibys Verhaftung am 4. August erschienen sein. Das Kronprinzenpaar befände sich derzeit in professioneller Behandlung, offenbarten Mette–Marit und ihr Ehemann, Kronprinz Haakon (51), in dem Gespräch noch.