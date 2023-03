David Bowie

«The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» - so heisst das Konzeptalbum von David Bowie (1947-2016) aus dem Jahr 1972. Zwar wurde diese Spinne nicht auf dem Mars gefunden, ein Forscher benannte ein Krabbeltier in Malaysia 2008 «Heteropoda davidbowie». Doch nicht nur der Name verbindet David Bowie und die Webspinne. Auch das Äussere der «Heteropoda davidbowie» ist mindestens so extravagant wie die Bühnenoutfits des 2016 verstorbenen Sängers.