Eine wie Inge Meysel gibt es heute nicht mehr

Gespielt hat sie – im Theater, im Film, im Fernsehen – alles: Putzfrau, Salondame, Mörderin. Warum ausgerechnet sie als «Mutter der Nation» bezeichnet wurde, kann nur geraten werden. Lag es an ihrer Rolle als Hausmeisterin in der Filmkomödie «Das Fenster zum Flur» (1960)? Oder an der ARD–Serie «Die Unverbesserlichen» (1965–1971), in der sie an der Seite von Joseph Offenbach (1904–1971) die gluckenhafte Hausfrau Käthe Scholz darstellte? Das Fernsehen brachte jeweils am Muttertag eine Folge. Das hat sie mächtig aufgeregt.