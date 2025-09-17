«Einfluss über Generationen»: Leonardo DiCaprio würdigt Robert Redford

Nach dem Tod von Robert Redford (1936–2025) und ersten Reaktionen von Stars wie Meryl Streep (76) oder Stephen King (77) haben sich im Laufe des Tages auch viele weitere prominente Stimmen zu Wort gemeldet, um an die immens talentierte Schauspiellegende zu erinnern, die auch für ihr soziales Engagement bekannt war.
So schrieb etwa Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio (50), wie Redford einer der grössten Stars seiner Generation, auf Instagram: «Schauspieler, Aktivist, leidenschaftlicher Umweltschützer und Förderer der Künste. Sein unerschütterliches Engagement für den Schutz unseres Planeten und seine Fähigkeit, Veränderungen anzustossen, standen seinem immensen Talent in nichts nach. Sein Einfluss wird noch über Generationen hinweg spürbar sein.»
Jane Fonda «kann nicht aufhören zu weinen»
Oscarpreisträger Morgan Freeman (88), der im Lauf der Jahre gleich mehrmals mit Redford vor der Kamera stand, schrieb ebenfalls auf Instagram: «Es gibt bestimmte Menschen, von denen man weiss, dass man sich gut mit ihnen versteht. Nachdem ich 1980 mit Robert Redford für ‹Brubaker› zusammengearbeitet hatte, wurden wir sofort Freunde. Die erneute Zusammenarbeit mit ihm für »Ein ungezähmtes Leben« war ein wahr gewordener Traum. Ruhe in Frieden, mein Freund.»
Auch Hollywood–Ikone Jane Fonda (87), die mit Redford für «Barfuss im Park», «Ein Mann wird gejagt», «Der elektrische Reiter» und erst vor wenigen Jahren für «Unsere Seelen bei Nacht» vor der Kamera stand, fand ergreifende Worte.
«Als ich heute Morgen gelesen habe, dass Bob verstorben ist, hat mich das sehr getroffen», sagte Fonda in einer Erklärung, die dem US–Branchenmagazin «Deadline» vorliegt. «Ich kann nicht aufhören zu weinen. Er hat mir sehr viel bedeutet und war in jeder Hinsicht ein wunderbarer Mensch. Er stand für ein Amerika, für das wir weiter kämpfen müssen.»
«Kein Schauspieler ist ikonischer»
Schauspiel–Ikone Antonio Banderas (65) gab auf X ein Statement ab. Er schrieb: «Robert Redford verlässt uns, eine Ikone des Kinos in jeder Hinsicht. Schauspieler, Regisseur, Produzent und Gründer des Sundance Festivals. Sein Talent wird uns für immer bewegen, es strahlt durch die Filmbilder und in unserer Erinnerung. Ruhe in Frieden.»
Hollywoodstar Ethan Hawke (54), der gerade in den 1990er Jahren in Filmen wie «Reality Bites» oder «Before Sunrise» brillierte, die beide auf dem von Redford mit ins Leben gerufenen Sundance Film Festival Premiere feierten, schrieb auf Instagram zu einigen Bildern des Stars: «Robert Redford, unser ultimativer Verfechter des Independent–Films, unermüdlicher Fürsprecher authentischer Geschichten und leidenschaftlicher Umweltschützer. Roberts Vermächtnis ist tief in unserer Kultur verwurzelt und wurde durch seine Kunst, sein Engagement und die Gründung des Sundance Institute und Film Festivals geprägt.»
Auch Schauspielstar Ben Stiller (59) hat auf X einen Post abgesetzt. Er enthält ein Porträtfoto von Robert Redford. Dazu schreibt der Mime: «Kein Schauspieler ist ikonischer.»