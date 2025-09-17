«Einfluss über Generationen»: Leonardo DiCaprio würdigt Robert Redford

«Als ich heute Morgen gelesen habe, dass Bob verstorben ist, hat mich das sehr getroffen», sagte Fonda in einer Erklärung, die dem US–Branchenmagazin «Deadline» vorliegt. «Ich kann nicht aufhören zu weinen. Er hat mir sehr viel bedeutet und war in jeder Hinsicht ein wunderbarer Mensch. Er stand für ein Amerika, für das wir weiter kämpfen müssen.»