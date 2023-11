Einigung erzielt: Der Hollywood-Streik ist endlich beendet

Einige Details zu dem erreichten Deal seien demnach bereits an die Öffentlichkeit gedrungen. So umfasse er eine Gesamtsumme von über einer Milliarde US–Dollar, eine Beteiligung an Streaming–Einnahmen sowie Regulierungen bezüglich des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz. Auch bei Kranken– und Rentenversicherung konnten laut «Hollywood Reporter» bessere Konditionen für die Schauspielerinnen und Schauspieler und sonstige Mitglieder der Gewerkschaft erzielt werden.