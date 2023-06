Lisa Marie Presley war die einzige Tochter von Elvis

Lisa Marie Presley war am 12. Januar 2023 an Herzversagen gestorben. Das einzige Kind von Musiklegende Elvis (1935-1977) und Priscilla Presley wurde 54 Jahre alt. In ihrem Testament hatte sie ihre Tochter als Vermögensverwalterin bestimmt. Es geht neben dem Besitz von Graceland auch um einen Anteil von 15 Prozent an der Firma Elvis Presley Enterprises. Priscilla Presley zog gegen das Testament und damit gegen ihre Enkelin vor Gericht. Sie war von 1967 bis 1973 mit Elvis verheiratet.