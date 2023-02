Einkaufen: «Der Preis ist überhaupt kein Massstab mehr für Qualität»

Haben die Menschen beim Einkaufen eine wirkliche Wahlfreiheit? Das ist eine der Fragen, der Thilo Bode (76) in seinem neuen Buch «Der Supermarkt-Kompass - Informiert einkaufen, was wir essen» (‎S. Fischer) nachgeht. Er hat Qualitäts-Checks bei unterschiedlichen Lebensmittelgruppen vorgenommen und will Verbraucherinnen und Verbraucher über Gentechnik, Bio, Zusatzstoffe, Aromen, Pestizide, Tiefkühlkost, Gütesiegel und Qualitätstäuschung aufklären.