Einladung ausgeschlagen: Prinzessin Eugenie schickt Kate warme Worte

Die Plätze von Prinzessin Eugenie (35) und ihrer Schwester, Prinzessin Beatrice (37), sind am Freitagabend leergeblieben: Als Prinzessin Kate (43) ihren Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey in London feierte, sind die Cousinen ihres Ehemanns Prinz William (43) trotz Einladung nicht aufgetaucht.
Wie das «People»–Magazin berichtet, sollen die Töchter von Andrew Mountbatten–Windsor (65) bereits vor Wochen zu dem Weihnachtsgottesdienst eingeladen worden sein, konnten aber angeblich aufgrund anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen.
Prinzessin Eugenie meldet sich bei Kate
In einer Nachricht, die sie zu dem Event in einer Story auf ihrem Instagram–Account veröffentlichte, schrieb Prinzessin Eugenie, dass sie und ihre Schwester Beatrice gerne dabei gewesen wären. «Ich wünschte, Bea und ich hätten heute Abend mit unserer Familie feiern können.»
Zudem wünschte sie Prinzessin Kate «einen ganz besonderen Abend bei ihrem unglaublichen Weihnachtsgottesdienst» und fügte hinzu: «Was für eine wunderbare Botschaft der Liebe und Hoffnung.» Prinzessin Eugenie teilte die Nachricht zusammen mit einem Foto des Programms der Veranstaltung.
Diese Royals unterstützten Kate
Auf familiäre Unterstützung verzichten musste Prinzessin Kate unterdessen nicht. An ihrem «Together at Christmas»–Gottesdienst nahmen mehrere Mitglieder der königlichen Familie teil, darunter ihr Ehemann Prinz William sowie ihre drei Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Zudem erschienen Medienberichten zufolge unter anderem auch Sophie, die Herzogin von Edinburgh (60), Zara (44) und Mike Tindall (47).
Auf dem Programm von «Together At Christmas», des mittlerweile traditionellen Weihnachtskonzerts der Prinzessin, standen unter anderem Lesungen und Auftritte von Prominenten wie den beiden Hollywoodstars Kate Winslet (50) und Chiwetel Ejiofor (48) sowie Sängerin Katie Melua (41). Rund 1.600 Gäste wurden von Kate in der berühmten Westminster Abbey am 5. Dezember laut britischer Berichte empfangen.
Skandal um Andrew sorgt seit Wochen erneut für Schlagzeilen
Der Vater von Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, der ehemalige Prinz Andrew, sorgt seit Wochen wegen seiner früheren Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) erneut für Schlagzeilen. Am 17. Oktober verkündete der Buckingham–Palast, dass er alle seine verbliebenen Titel und Ehren ablegt, einschliesslich des Herzogstitels von York. Zwei Wochen später folgte die Nachricht, dass Andrew auch seinen Prinzentitel verliert. Der König strich ihm zusätzlich die Anrede «Seine Königliche Hoheit». Zudem muss er aus dem Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen.