Einladung ausgeschlagen: Prinzessin Eugenie schickt Kate warme Worte

Skandal um Andrew sorgt seit Wochen erneut für Schlagzeilen

Der Vater von Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, der ehemalige Prinz Andrew, sorgt seit Wochen wegen seiner früheren Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) erneut für Schlagzeilen. Am 17. Oktober verkündete der Buckingham–Palast, dass er alle seine verbliebenen Titel und Ehren ablegt, einschliesslich des Herzogstitels von York. Zwei Wochen später folgte die Nachricht, dass Andrew auch seinen Prinzentitel verliert. Der König strich ihm zusätzlich die Anrede «Seine Königliche Hoheit». Zudem muss er aus dem Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen.