Einlegen, Einkochen, Haltbarmachen: Obst und Gemüse für den Winter

Zucchini oder Aubergine werden oftmals zu in Essig eingelegtem Gemüse verarbeitet. Besonders wertvoll macht die Zucchini ihr Gehalt an Kalzium, Magnesium, Eisen sowie Vitamin–B1. Beide Gewächse sollten vor dem Einkochen jedoch blanchiert werden, damit die Masse nicht zu matschig wird. Paprika ist eine weitere Vitaminbombe, die in Form von eingelegten Paprikastreifen oder als Bestandteil in scharfen Sossen unterschiedlich verbreitet werden kann. Ausserdem ist das Gemüse reich an Antioxidantien.