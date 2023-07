«Einmal Hallig und zurück»: Diese fünf Filme machen Lust auf die Küste

Axel Prahl ist seit 2002 als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel im erfolgreichen Münsteraner «Tatort» bekannt. Über die Dreharbeiten an der Küste in der Region Dithmarschen für «Vadder, Kutter, Sohn» schwärmt der in Eutin, Schleswig-Holstein, geborene Künstler im Interview mit dem Sender: «Diese Bilder und die Stimmung auf so einem Boot, wenn man unterwegs ist in der Nacht und draussen funkeln die Sterne [...] das ist schon ein toller Moment - da braucht man kaum noch zu spielen.»