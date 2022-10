Beim Wiedersehen dabei sein werden neben Balder, Dittrich und Boning unter anderem auch Schweins, Jürgens und Schumann. Zudem kündigte Balder bereits in einer RTL-Mitteilung Ende August an, dass der verstorbene Mirco Nontschew einen Platz in der Sendung bekommen werde: «Es versteht sich von selbst, dass wir in der Show natürlich auch unserem Freund Mirco Nontschew würdig gedenken.» Nontschew verstarb Ende 2021 überraschend im Alter von nur 52 Jahren. «RTL Samstag Nacht - das Wiedersehen» läuft am 29. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.