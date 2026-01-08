Einreise-Ärger? Das sagt RTL zu Dschungelcamper Gil Ofarim

Nicht mehr lange, dann startet für zwölf Kandidaten das grosse Dschungelabenteuer in Australien. Da heisst es für die Promis: Schnell noch die Koffer packen und sich auf den Flug vorbereiten. Für Gil Ofarim (43) könnte es nun jedoch Berichten zufolge Probleme bei der Einreise geben – zumindest wurde darüber spekuliert.