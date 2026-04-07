Einreiseverbot für Kanye West: Festival in London fällt komplett aus

Innenministerium entzog Kanye West Visum für Grossbritannien

Wie unter anderem der britische «Guardian» berichtet, hatte Kanye West am Montag eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA) beantragt, die von den britischen Behörden zunächst automatisiert erteilt, jedoch nach einer manuellen Überprüfung umgehend widerrufen wurde. Das Home Office begründete den Schritt damit, dass die Anwesenheit des Musikers dem Gemeinwohl nicht dienlich sei.