Einreiseverbot für Kanye West: Festival in London fällt komplett aus

Aus für das Wireless Festival 2026: Nachdem das britische Innenministerium dem US–Rapper Kanye West (48) am Dienstag offiziell das Visum entzogen hat, wurde das berühmte Festival in London nun komplett abgesagt.
In einem Statement, das unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde, erklärten die Veranstalter wenige Minuten nach Bekanntwerden des Einreiseverbots: «Infolge des Einreiseverbots für Ye durch das Home Office sieht sich das Wireless Festival gezwungen, abzusagen. Alle Ticketinhaber erhalten automatisch eine vollständige Rückerstattung.»
Innenministerium entzog Kanye West Visum für Grossbritannien
Wie unter anderem der britische «Guardian» berichtet, hatte Kanye West am Montag eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA) beantragt, die von den britischen Behörden zunächst automatisiert erteilt, jedoch nach einer manuellen Überprüfung umgehend widerrufen wurde. Das Home Office begründete den Schritt damit, dass die Anwesenheit des Musikers dem Gemeinwohl nicht dienlich sei.
Hintergrund sind die jahrelangen antisemitischen Entgleisungen des Rappers, darunter die öffentliche Bewunderung für Adolf Hitler, das Bewerben von Hakenkreuz–Symbolik und die Veröffentlichung des höchst umstrittenen Songs «Heil Hitler» im vergangenen Jahr.
Massive Kritik an Headliner–Auswahl
Auf die Ankündigung, dass West im Juli an allen drei Festivaltagen des Wireless als Headliner auftreten soll, gab es massive Kritik. Unter anderem meldeten sich Premierminister Keir Starmer sowie jüdische Verbände mahnend zu Wort. Zudem beendeten grosse Sponsoren ihre Verträge mit dem Festival.
Das Festival sollte vom 10. bis 12. Juli im Finsbury Park in London stattfinden. Neben Kanye West als Headliner war bisher kein Line–up bekannt. Es wäre der erste Auftritt des umstrittenen Rappers in Grossbritannien seit über einem Jahrzehnt gewesen.