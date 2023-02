Wie geht man mit dem Gefühl um, neidisch auf die Beziehung anderer zu sein?

Dr. Horvath: Den Neid zulassen. Wir alle sind mal neidisch auf eine andere Person, das ist ganz normal. Genauso wie wir alle Freude, Wut oder Trauer empfinden. Dahinter versteckt sich immer ein persönliches Bedürfnis, das gerade erfüllt ist oder eben auch nicht. Genau da zeigt auch der Neid hin: Wir wünschen uns eine Beziehung und sehnen uns nach all dem, was wir damit verbinden. Dabei kann es passieren, dass wir mehr in eine Beziehung hineinprojizieren, als sie tatsächlich erfüllen kann. Unsere Gedanken klingen dann so: «Der ersehnte Partner oder die ersehnte Partnerin wird uns glücklicher machen, mutiger, erfolgreicher, selbstbewusster, aktiver», all das. Wenn wir mit dieser Idee auf Paare in unserem Umfeld schauen, gehen wir davon aus, dass sich für alle anderen genau dieser Traum schon erfüllt hat und das kann sehr weh tun. Wichtig ist es daher, den Neid nicht nur zuzulassen, sondern ihm auch gut zuzuhören. So wird uns klar, was wir gerade vermissen und wir bekommen einen konkreten Handlungsauftrag, uns darum zu kümmern. Denn wir sollten lieber nicht auf den Richtigen oder die Richtige warten. Das kann einerseits lange dauern, bringt uns also in eine Abhängigkeit und kann uns andererseits auch einfach nur enttäuschen. Traumbeziehungen sind ein bisschen wie eine Fata Morgana. Geht man zu nah ran, lösen sie sich in Luft auf. Also lieber selbst um die Erfüllung der eigenen Wünsche kümmern und damit beginnen, sich selbst ein respektvoller und liebender Partner zu sein.