«Einsame Herzen»: Freshtorge über seine schräge Datingshow-Satire

Eine weitere Inspirationsquelle sind sicher auch die Menschen um Sie herum in Ihrem Dorf. Haben Sie alle schon genau studiert?

Oelrich: Ja, so ist es wirklich. Die Menschen um mich herum inspirieren mich sehr. Inzwischen kenne ich aber die meisten leider schon. In Berlin habe ich neulich aber einen Menschen getroffen, aus dem vermutlich wieder ein Charakter wird. Das war eine junge Deutsche, die ständig englische Worte in ihre deutschen Sätze integriert hat. Es war wirklich unangenehm, da zuzuhören. Aus ihr wird also vielleicht: Lisa, 18 Jahre alt, war für ein halbes Jahr in Australien und ist jetzt totally nicht mehr der deutschen Sprache mächtig, you know...