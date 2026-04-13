Einschaltquote: Kölner «Tatort» verweist die Konkurrenz auf die Plätze

Das Erste setzte sich mit dem neuen «Tatort: Showtime» am Sonntagabend (12.4.) ohne grössere Konkurrenz an die Tabellenspitze. Laut AGF Videoforschung schalteten 8,54 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 33,8 Prozent. Auch bei den 14– bis 49–Jährigen lief es für den Kölner Krimi gut: 1,19 Millionen jüngere Zuschauer bedeuteten 23,4 Prozent in dieser Gruppe.