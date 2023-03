Letztem versuchen die Macher seit Jahren vorzubeugen, indem sie Königskategorie «Bester Film» auf bis zu 10 Nominierungen erweiterten. So rutschen mehr Blockbuster rein, so jedenfalls die Hoffnung. In diesem Jahr ging dieses Kalkül auf. Mit «Top Gun: Maverick» und «Avatar: The Way of Water» waren zwei Über-Kassenschlager im Rennen. Auch der grosse Gewinner «Everything Everwhere All at Once» war ein Hit und Instant-Kultfilm.