Einst war sie ihr Alter Ego: Darum brach Prinzessin Margaret mit Diana

Wie sehen Sie die Zukunft der britischen Monarchie?

Feuerstein–Prasser: Nun, die Frage ist: Was fasziniert die Menschen an der Monarchie, einem eigentlich anachronistischen Modell aus dem Mittelalter mit merkwürdigen Zeremonien und Ritualen? Ich glaube, allein mit dem Verstand lässt sich das nicht erklären. Doch wessen Herz schlägt schon höher, wenn – wie bei uns in Deutschland – ganz vernünftig von «Verfassungspatriotismus» die Rede ist? Die Royals hingegen sind leibhaftige Identifikationsfiguren, die ein Land repräsentieren. Man kann sich mit ihnen freuen und mit ihnen leiden. Sie sind was «fürs Herz». Nachdem inzwischen nicht nur Charles und Camilla, sondern auch und vor allem die jungen Royals hohe Sympathiewerte erreichen, sehe ich die britische Monarchie in absehbarer Zukunft nicht in Gefahr.