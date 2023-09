Eintrittskarten für Lagunenstadt: Das müssen Venedig-Besucher jetzt wissen

Ab wann brauchen Tagestouristen eine Eintrittskarte?

Im Frühjahr und an Sommerwochenenden 2024 will die Stadt laut italienischen Medienberichten beginnen, das Ticket versuchsweise einzuführen. Zunächst einmal soll es an 30 Tagen ausprobiert werden, an denen die Touristenmassen besonders hoch sind, wie beispielsweise an langen Wochenenden, heisst es.