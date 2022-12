«Einvernehmliche Trennung»: Kim Wilde ist geschieden

Mit Hits wie «Kids in America» oder der Coverversion des Supremes-Klassikers «You Keep Me Hangin' On» feierte Kim Wilde in den 1980er-Jahren ihren Durchbruch. 1996 heiratete die Sängerin den Schauspieler Hal Fowler, mit dem sie gemeinsam im Musical «Tommy» mitwirkte. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. 2018 erschien Wildes bis dato letztes Studioalbum «Here Come the Aliens».