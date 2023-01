Einzigartiges Wasser: Diese Gewässer lassen uns staunen

Hutt Lagoon

In einem kräftigen Pink erstrahlt hingegen die Hutt Lagoon im Westen Australiens. Es handelt sich um einen Salzsee, der sich in der Nähe der Küste des Indischen Ozeans befindet. Die Farbe entsteht durch den extrem hohen Salzgehalt. Da die 70 Quadratkilometer grosse Lagune unterhalb des Meeresspiegels liegt, sickert das ganze Jahr über Meerwasser in den See. Im Sommer verdunstet das Wasser fast vollständig und eine trockene Salzfläche entsteht.