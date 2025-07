Einzug ins EM-Finale: Charles und William gratulieren den Lionesses

Bei der Fussball–EM der Frauen haben sich die Engländerinnen einen Platz im Finale gesichert. Am vergangenen Dienstag siegten sie im Stade de Genève in Genf gegen Italien. Die Titelverteidigerinnen drehten das Spiel erst in der Verlängerung und triumphierten mit 2:1. Die britischen Royals freuten sich nach dem spannenden Halbfinale mit den Spielerinnen.