  3. Einzug ins EM-Halbfinale: Basketball-Krimi sorgt für Rekordquote
Nächstes Spiel am Freitag

Einzug ins EM-Halbfinale: Basketball-Krimi sorgt für Rekordquote

Den 99:91–Sieg im Viertelfinale der Basketball–EM gegen Slowenien liessen sich eine Menge Fans nicht entgehen. RTL darf über gute Quoten jubeln.

RTL-Experte Frank Buschmann freut sich über gute Quoten des Viertelfinals der Basketball-EM.
RTL-Experte Frank Buschmann freut sich über gute Quoten des Viertelfinals der Basketball-EM. Foto: RTL / Anne Werner

Das Viertelfinale der Basketball–EM zwischen Deutschland und Slowenien hat RTL eine Menge Zuschauer beschert. Das spannende Spiel sorgte dem Sender zufolge am Mittwochabend für die bislang besten Quoten der Europameisterschaft. Bis zu 3,94 Millionen Fans verfolgten demnach die Aufholjagd und den 99:91–Sieg des deutschen Teams live im Free–TV. Im letzten Viertel des Spiels sahen im Schnitt 3,17 Millionen zu, heisst es in einer Sendermitteilung.

Die Marktanteile lagen demnach bei 16,5 Prozent bei den 14– bis 59–Jährigen und 21,2 Prozent bei den 14– bis 49–Jährigen. Im Schnitt waren über alle Viertel hinweg 2,52 Millionen dabei, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 12,0 Prozent.

Halbfinale am Freitag wird ebenfalls übertragen

Das Halbfinale Deutschland gegen Finnland zeigt am Freitagnachmittag ebenfalls RTL live im Free–TV, Anpfiff ist um 16.00 Uhr. Die Shows «Barbara Salesch – Das Strafgericht», «Ulrich Wetzel – Das Strafgericht», «Der Blaulicht Report – Die neuen Einsätze», «Unter uns» und «Explosiv – Das Magazin» entfallen, wie es vom Sender zu der Programmänderung heisst. «Unter uns» gibt es auf RTL+ zu sehen.

Von SpotOn vor 35 Minuten
