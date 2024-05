Eisheilige sind vorbei: Die perfekten Balkonpflanzen

Die Balkon–Saison kann endlich losgehen: Mit der «kalten Sophie» am 15. Mai enden die Eisheiligen und damit sind die Temperaturen endlich stabil genug, um unsere Balkone wieder in blühende Oasen zu verwandeln und sie mit Farbe und Leben zu füllen. Doch welche Pflanzen eignen sich am besten für den Sommer?