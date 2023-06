«Eiskalte Engel» wird zur Serie: Neue Darsteller und alte Stars?

Wer ist dabei?

Sarah Michelle Gellar (46) zementiere 1999 - nach Auftritten als Buffy Summers in der gefeierten Serie «Buffy - Im Bann der Dämonen» und als Helen Shivers im Teen-Slasher «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» - mit «Eiskalte Engel» ihre Rolle in Produktionen, die sich insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene richteten. Das leidenschaftliche Intrigenspiel an der Seite von Ryan Phillippe (48), Selma Blair (50) und Reese Witherspoon (47) wird in seiner Serienfassung allerdings ohne Gellar auskommen müssen. Im April erklärte sie «Variety», dass sie an der neuen Produktion nicht beteiligt ist.