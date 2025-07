Ekaterina Leonova mit Freund Ilya im Liebesurlaub in Portugal

Die «Let's Dance»–Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) hat ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für ihren Freund Ilya Viarmenich: Sie hat ihn mit einem romantischen Trip nach Portugal überrascht. In ihrer Instagram–Story zeigt die Profitänzerin erste Einblicke von der gemeinsamen Auszeit an der Costa do Sol, traumhafte Ausblicke aufs Meer und ein selbstgemachtes Frühstück inklusive.