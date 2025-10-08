Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich wagen den nächsten Schritt

Ekaterina Leonova lebt in München, ihr Freund Ilya Viarmenich in Brühl bei Köln. Wohin es die beiden künftig gemeinsam ziehen wird, liessen sie in ihrem Post offen. Bereits im Juli hatte das Paar aber deutlich gemacht, dass ein Zusammenzug nur eine Frage der Zeit ist. «Wir überlegen auch, vielleicht zusammenzuziehen», sagte die «Let's Dance»–Profitänzerin damals im RTL–Interview. «Irgendwann muss das passieren», bestätigte auch Viarmenich.