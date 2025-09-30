Eklat bei «Höhle der Löwen»: Maschmeyer verlässt erzürnt das Studio

Judith Williams (54) will wissen, ob die Drei wirklich an einem Löwen–Deal interessiert sind. Die verheerende Antwort eines der Gründer: «Wir sehen das hier als Sparring. Ihr macht für uns hier ein Coaching. Und ihr seid eingeladen, euch zu beteiligen.» Diese laxe Einlassung erzürnt Carsten Maschmeyer regelrecht. Er hat genug: «Consulting ist vorbei. Ihr wollt scheinbar keinen Deal. Klärt das mal. Ich höre mir das nicht länger an. Ich bin raus.» Er verlässt das Studio. Auch Judith Williams ist auf den Barrikaden: «Wir alle haben Menschen zu mehrfachen Millionären gemacht. Und dann so eine lauwarme Antwort. 200.000 Euro für zehn Prozent? No way.» Die Löwen steigen geschlossen aus. Und die «Whacky»–Wurst hat ihrem Namen alle Ehre gemacht.